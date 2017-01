Emma tra sexy bikini e baci focosi

La cantante posta una foto al mare

20/6/2013

foto Ufficio stampa Mtv

“Il sole bacia me e io bacio voi”, cinguetta dalle vacanze Emma Marrone che sul suo profilo social ha messo il cartello “Chiuso per ferie”. Bikini nero e posa sexy per la cantante che sta vivendo un periodo davvero magico grazie al lavoro e all'amore. Sul settimanale Chi ci sono le immagini che la ritraggono nel backstage di un concerto con Marco Bocci: i due si baciano appassionatamente.

Rilassata, sorridente, sensuale Emma è sdraiata al sole, all'orizzonte si intravede il mare, ma in primo piano c'è la sua silhouette perfetta, avvolta in un bikini a fascia nero che risalta il suo lato B. Se sul palco è aggressiva ed esplosiva da brava rocker, quando si toglie i panni della cantante la Marrone diventa tenera e romantica. Come nelle foto che la ritraggono con Marco. Lui era mescolato tra la folla di fan a Roma per l'esibizione della sua Emma. Impacciato, occhi solo su di lei, l'ha seguita mentre si scatenava sul palco. Poi però l'ha aspettata nel backstage e l'ha coccolata con baci focosi e brindisi.