Mario Balotelli smentisce nozze con Fanny

E lei in bikini si abbronza in Brasile

19/6/2013

foto Instagram

"Vorrei proprio sapere chi è il cogli..Che mette in giro queste bugie clamorose!Sono fidanzato e NON mi sposo!quando lo farò sarò io a dirlo!". Diretto e prosaico Mario Balotelli replica su Twitter alle voci su un imminente matrimonio tra lui e Fanny Neguesha. Che intanto se la gode in Brasile sfoggiando un bikini che a stento contiene le sue curve prosperose.

Altro che nozze! SuperMario si guarda bene dal mettersi in gioco fino a questo punto. Passi l'anello di fidanzamento, dopo la riappacificazione con la bella modella belga, che a chiamata, lo ha immediatamente raggiunto a Rio, per stargli accanto e far gruppo insieme alle altre wags. Ma di altare Balo non vuole sentire parlare. E così non se lo lascia ripetere due volte e su Twitter replica, in italiano e poi in inglese con un linguaggio diretto e prosaico. Anche con Raffaella Fico era andata più o meno allo stesso modo. Tra tira e molla, fidanzamenti semi ufficiali e presunte domande di matrimonio. E lì ci è scappata anche una figlia.



Con Fanny Mario va coi piedi di piombo. Dopo averla scaricata e essersi goduto un mesetteo sabbatico da single, il calciatore l'ha richiamata e lei non se l'è fatto ripetere due volte. Forse SuperMario non voleva far brutta figura in Brasile e presentarsi senza compagna. Fanny sta al gioco, per lei è tutta celebrità guadagnata. E mentre lui si allena lei sfoggia il suo bikini in riva al mare. Sexy, prosperosa e soddisfatta. Finché dura.