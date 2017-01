Gianna Nannini in topless

A Capri con Penenlope, seno al vento

19/6/2013

foto Chi

Il suo è il topless più rock dello showbiz, mini ma ancora tonico, come il suo fisico, che a 57 anni appena festeggiati, tiene ancora splendidamente. Gianna Nannini si rilassa a Capri con la piccola Penelope, prima di ricominciare il suo tour italiano.

La cantante si è ritagliata qualche giorno di riposo con la figlia, due tate e la madre, e, stesa nel solarium del beach Club Il Riccio di cui è ospite, si dedica alla tintarella seno al vento. Bikini azzurro e reggiseno abbassato per un'abbronzatura integrale e uniforme, come mostrano gli scatti di Chi.



Diventata mamma solo due anni fa la rocker non è nuova al topless sfrontato e impertinente, e nemmeno alle trasgressioni e ogni estate ci regala una versione aggiornata del suo décolleté. Non si può che farle i complimenti, per essere una ultracinquantenne il suo fisico e il suo topless meritano davvero un applauso.