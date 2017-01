Canalis grintosa nel corpo a corpo

La showgirl italiana sa come difendersi e si scatena con il krav maga

19/6/2013

foto Instagram

Sguardo dolce e labbra morbide ma fisico da combattente per Elisabetta Canalis. La showgirl italiana, prima di mettersi nei panni dell'allenatrice al Pitti di Firenze, si prepara a dovere. Eccola, dunque, alle prese con la sua disciplina sportiva preferita, il krav maga. Eli lotta con un uomo e, dalle immagini, sembra essere lui ad avere la peggio. Cosa non si fa per un corpo a corpo con la Canalis...

Sexy e tonica, Elisabetta sfoggia degli addominali da urlo indossando un top aderentissimo. Passata dal bancone di Striscia ai red carpet hollywoodiani, la Canalis non ha paura di nessuno. Grintosa ed energica, รจ pronta a superare tutte le sfide e si allena duramente con esercizi di stampo militare che le hanno forgiato un corpo d'acciaio.