Elisabetta Gregoraci mostra il lato B

E regge il confronto con laltra Elisabetta Canalis

19/6/2013

foto Instagram

Un lato B strepitoso in bikini rosso e Elisabetta Gregoraci apre la sua personale stagione estiva. Si difende bene la bella moglie di Flavio Briatore dalle insidie di un'altra sexy Elisabetta, Miss Canalis, scambiata in Spagna per la consorte del manager. E tra i due fondoschiena Briatore ha solo l'imbarazzo della scelta.

Lo "scambio" è avvenuto in un articolo del settimanale “Grazia” spagnolo, che ha definito la Canalis: "La moglie di Flavio Briatore". L'ex velina si è trasformata così in un'intrusa involontaria nella coppia Briatore-Gregoraci che proprio in questi giorni ha festeggiato i cinque anni di matrimonio.



Un'intrusa che, in quanto a curve e lato B, tiene testa alla splendida vera moglie di Flavio. Viste da dietro le due showgirl superano sicuramente a pari merito tutte le prove di bellezza e sensualità con dieci e lode. Briatore saprebbe riconoscere il fondoschiena di sua moglie e a confronto con quello della Canalis quale sceglierebbe?