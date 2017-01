Virus vacanziero per Antonella Mosetti

In Egitto con il nuovo fidanzato, cinguetta dall'ospedale

19/6/2013

foto Twitter

Ad Antonella Mosetti non manca proprio nulla. Il fisico statuario c'è, il fidanzato calciatore (nuovo di zecca) c'è, la vacanza da sogno c'è. Ma la bella showgirl non è immune dai malanni che colpiscono i comuni mortali. In vacanza in Egitto con la sua nuova fiamma, il bomber della Salernitana Matteo Guazzo, si è presa un virus gastrointestinale ed è finita in ospedale con quaranta di febbre.

A darne l'annuncio via Twitter è lei stessa con tanto di foto. Siamo abituati a vederla posare come una tigre con gli occhi bistrati e i lunghi capelli mori. Ma è un altro scenario, per nulla erotico, quello che ha voluto condividere con i suoi ammiratori. In un'asettica stanzetta dalle pareti bianche, sotto una copertina dal vago sapore orientale, c'è lei con un'espressione sofferente. Unico segnale vacanziero, l'infradito fuxia ai piedi del letto. Ma niente panico per i fan, la starlette ha pubblicato le foto da Roma e adesso sta bene.