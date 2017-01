Per un fisico al top le vip perdono la testa

Panorami mozzafiato sulla spiaggia

19/6/2013

foto Instagram

Addominali scolpiti, ventre piatto, abbronzatura al top. Le belle in vacanza fanno a gara a fotografarsi in bikini sulla spiaggia. Via la testa, il primo piano è tutto per il corpo mozzafiato, tante curve, ma poca ciccia. Roberta Morise, Nicole Minetti, Roberta Giarrusso, Laura Torrisi sono nella top ten delle immagini più bollenti in riva al mare. Per riconoscerle basta guardare il décolleté.

Il due pezzi è di rigore, ma anche la tintarella deve essere al top per poter scattare una foto sexy dalla spiaggia. E così tutte davanti ai flash per immortalarsi il fisico, spesso oleato da creme abbronzati e oli solari, slip succinti, gambe in evidenza. Laura Torrisi ci ha regalato una bella sequenza di scatti del suo corpo mozzafiato in spiaggia. Non sono da meno Roberta Morise e Roberta Giarrusso. E che dire di Nicole Minetti? Il suo bikini giallo non passa certo inosservato...