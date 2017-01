Balotelli ha chiesto a Fanny di sposarlo

Lei posa con le altre wags italiane in Brasile

18/6/2013

foto Instagram

Sarà la volta buona? Mario Balotelli in Brasile per la Confederation Cup ha chiesto alla fidanzata Fanny Neguesha di sposarlo. Dopo vari tira e molla, il calciatore l'ha invitata a raggiungerlo e lei è arrivata giusto in tempo per vederlo segnare il gol della vittoria durante la prima partita contro il Messico. Sul settimanale Chi la foto in posa di Fanny con le altre wags italiane e la notizia della domanda di matrimonio.

Del resto qualche giorno fa la Neguesha cinguettava ringraziando per l'anello. Ovviamente si deve essere trattato di quello ufficiale di fidanzamento a cui è seguita la fatidica domanda ufficiale di matrimonio. Insomma Supermario esordisce col botto e si prepara ai fiori d'arancio, ma ancora tiene segreta la data e il luogo in cui la coppia celebrerà le nozze.