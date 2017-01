Chiabotto, seno e lato B all'aria

Cristina in bikini a Taormina con Fulco

18/6/2013

foto Instagram

Spaparanzata al sole come una sirena con un bikini a fascia rosa acceso, occhiali con montatura della stessa nuance e capelli raccolti in una coda. Cristina Chiabotto è volata a Taormina per il Film Festival e nelle ore libere ne approfitta per godersi il mare. Con lei il fidanzato Fabio Fulco, annoiato in boxer al ginocchio e tshirt gialla. Si guarda attorno mentre la sua bella si rilassa sul lettino con il seno al vento e il fondoschiena all'aria.

Sul palco del festival del cinema, durante la prima serata Cristina ha catalizzato gli sguardi con il suo look impeccabile e sexy. Poi di giorno via alle prove costume superate a pieni voti grazie all'amore. Già perché in una recente intervista la ex Miss Italia aveva dichiarato di amare i primi piatti e con un fidanzato bravo in cucina come Fabio spesso si rischia di sgarrare. Ma poi la reginetta di bellezza si rimette subito in riga con un po' di palestra e tanto amore. Il risultato è da dieci e lode come dimostrano le immagini della sua vacanza.