Gli azzurri, a Rio, giocano a palla... volo

Giornata di relax sulla spiaggia con mogli e figli

18/6/2013

foto LaPresse

Relax in spiaggia e palla, a volo però e non calciata, sulla spiaggia di Rio De Janeiro, per i calciatori della nazionale, che tra una partita e l'altra della Confederation Cup si concedano un break con mogli, fidanzate e figli. Da Montolivo con la bella Cristina De Pin a Gigi Buffon con la moglie Alena Seredova.

Dopo la prima vittoria contro il Messico grande soddisfazione per i "ragazzi" di Prandelli e giornata libera per tutti. Gli azzurri, tutti in boxer, sfoggiano i loro pettorali in una foto ricordo, poi posano insieme a mogli e fidanzate, c'è Montolivo con la de Pin, Buffon e la Seredova, e ancora Gilardino, El Shaarawy e Marchisio.



Una partita di pallavolo con tanto di tuffi e evoluzioni virtuose, poi tutti in acqua. Sulla spiaggia a Barra da Tijuca piove, ma per i calciatori italiani poco importa. Un giorno libero va sfruttato fino in fondo, poi si torna in campo.