Belen, curve da sballo sotto il sole

La showgirl in vacanza in Sardegna

18/6/2013

foto Facebook

Le mamme a giugno vanno in vacanza con i piccoli e le amiche. Ecco infatti Belen sotto il sole della Sardegna con la mamma, Santiago e alcune amiche. Stefano De Martino, impegnato con la danza, ha raggiunto la famiglia la domenica per godersi un po' di relax e mare con la showgirl e il figlioletto. Belen splendida in due pezzi ha regalato su Facebook panorami interessanti.

Ora tra le braccia della mamma ora con papĂ Santiago viene coccolato sul bagnasciuga, ma Belen e Stefano ne approfittano anche per un po' di riposo. Lei si gode il sole sfoggiando un bikini da capogiro che avvolge le sue curve perfette, lui sfoggia i pettorali mentre esce dall'acqua. Ospiti al Tanka Village, Belen e Santiago hanno ricevuto in regalo una simpatica composizione di frutta a forma di carrozzina...