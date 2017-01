Brigitta Boccoli e Kelly Brook in topless al mare

Seni scoperti sulla spiaggia

18/6/2013

foto Olycom

Brigitta Boccoli e Kelly Brook sdoganano ufficialmente il topless e, seno al vento, inaugurano un'estate bollente. La modella inglese sfoggia un décolleté a dir poco esplosivo mentre si abbronza su una spiaggia messicana. La Boccoli si rinfresca sotto la doccia a Fregene, addosso solo gli slip e curve di tutto rispetto.

Alla Brook il due pezzi sta davvero stretto ed è facile capire perché. Il seno della top model e attrice britannica, 34enne, è extra large e allora et voilà, via il reggiseno per una tintarella semi integrale.



Al topless Brigitta Boccoli invece è abbonata e ogni anno la showgirl e star degli spettacoli circensi regala visioni del suo décolleté al vento. A 41 anni la moglie di Stefano Nones Orfei sfoggia un fisico di tutto rispetto e un seno ancora sodo e perfetto. Sulla spiaggia di Fregene Brigitta si rinfresca sotto la doccia e mostra qualche cedimento solo sul lato B... Glielo si può facilmente perdonare.