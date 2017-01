Hunziker e Tavassi in bikini, pancioni al sole

Guenda e Michelle in vacanza al mare

18/6/2013

foto Facebook

Mare, sole e pancioni all'aria. Michelle Hunziker e Guendalina Tavassi si godono la loro dolce attesa in vacanza, sfoggiando curve sempre più arrotondate. Fisico mozzafiato per la bionda showgirl svizzera, che sfoggia anche un lato B da dieci e lode. Guenda invece ha il piercing all'ombelico...

L'ex gieffina, moglie da pochi mesi di Umberto D’Aponte, ha postato una cartolina social su Facebook in cui mostra un pancione rotondo e sempre più grande e un seno vistosamente lievitato dalla maternità. Guenda è al sesto mese e a 27 anni ha realizzato in un colpo solo i due sogni della sua vita, sposarsi e diventare mamma, per la seconda volta. La concorrente dell'undicesima stagione del Grande Fratello infatti ha già una bimba, Gaia, nata dall'unione con l'ex compagno Remo Nicolini ed è in attesa di un'altra femmina.



Anche Michelle Hunziker si gode la sua dolce attesa in compagnia di Tomaso Trussardi. I due sono in vacanza in Versilia e Michelle, al quinto mese di gravidanza, mostra un pancino sempre più in evidenza, ma un fisico impeccabile e per niente appesantito, curve da capogiro e un lato B promosso, come sempre, a pieni voti. Anche per la Hunziker si tratta della seconda gravidanza e di una seconda bambina. In bikini rosa la bella conduttrice svizzera si gode il mare e il suo Tomaso, con il quale scambia tenerezze ed effusioni. I due sembrano più affiatati e innamorati che mai, questo bebè in arrivo li ha uniti ancora di più.