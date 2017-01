Stefano De Martino si mette... in croce

Foto giudicata "blasfema" sul suo sito ufficiale

16/6/2013

In croce come Gesù Cristo al momento della crocefissione. Stefano De Martino debutta sul suo sito ufficiale con una foto che suscita non poche polemiche e accuse di blasfemia. Degno compagno di Belen, il ballerino sa come far parlare di sé...

De Martino ha inaugurato da pochi giorni il suo sito ufficiale, http://stefano-demartino.it/, e come foto d'apertura si è fatto "immortalare", in una posa che ricorda la ben più nota crocefissione. Niente corone di spine e niente croci lignee, ma il riccioluto ballerino, muscoli e tatuaggi in bella vista, un rosario al collo il capo chino su un lato, ha davvero osato un po' troppo. Prima i nudi su Facebook, adesso una versione moderna dell'evento per eccellenza di tutti i cristiani. Il compagno di Belen tiene il passo alla showgirl in quanto a trovate e apparizioni mediatiche. Se la bella argentina è la regina dello showbiz, assediata dai flash e richiestissima da tutti, lui non vuole essere da meno.



Questa volta però il danzatore dal corpo scultoreo, lasciato Amici, ha forse esagerato un po', provocando polemiche tra i suoi followers, che giudicano di cattivo gusto e blasfema la foto d'apertura del sito. Per ora De Martino non replica, quel che conta è che si parli di lui e non solo come compagno di Belen e papà del piccolo Santiago.