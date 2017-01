Kim Kardashian è diventata mamma

La piccola è nata 5 settimane prima del termine

16/6/2013

foto LaPresse

Fiocco rosa per Kim Kardashian 32 anni e Kanye West, 36. La star dei reality tv è diventata mamma, con 5 settimane di anticipo rispetto a quanto previsto, di una bella bambina, di cui ancora non è stato rivelato il nome. Tutte e due stanno bene.

La Kardashian, le cui forme erano apparse decisamente lievitate nelle ultime settimane e che avrebbe dovuto partorire a luglio, è stata ricoverata sabato mattona al Cedars-Sinai Medical Center, in California e ha dato alla luce la piccola poche ore dopo.



Dall'ospedale la conferma che mamma e neonata stanno bene, anche se la bimba è stata messa in una incubatrice per precauzione. Kanye West, papà della piccola e compagno di Kim dall'aprile 2012, è stato accanto alla neo-mamma per tutto il tempo, disertando persino la festa della presentazione del suo ultimo album.