Torrisi, Chiabotto: autoscatti sexy

Prova bikini superata con 10 e lode

16/6/2013

foto Instagram

Cristina Chiabotto davanti allo specchio, bikini bianco a fascia e 182 cm di sex appeal. Laura Torrisi nella sua camera in due pezzi rosso fuoco mentre si fotografa e sfoggia le sue curve mozzafiato. Il caldo è arrivato, tutte pronte per la prova bikini e per quella di narcisismo perché... all'autoscatto sexy non resiste nessuna.

Si fotografano di continuo e postano gli scatti su Instagram. Le star fanatiche del social si rivelano narcise e compiaciute di se stesse. Soprattutto in vista dell'estate. Eccole quindi in tutta la loro statuaria bellezza a mostrare curve e forme da capogiro allo specchio. In bikini naturalmente. Cellulare in mano, tutte pronte per un autoscatto da condividere. Da Twitter a Instagram passando per Facebook i social network sono diventati la nuova passerella vip. E qui che le star sfilano e id mettono in mostra. Gambe toniche e ventre piatto e scolpito per Cristina Chiabotto, un corpo da favola promosso con dieci e lode alla prova bikini.



Abbronzatissima e super sexy Laura Torrisi, che si conferma “una moglie bellissima” per il suo Pieraccioni e via social posta una serie di scatti bollenti in bikini che esaltano le sue curve mozzafiato.