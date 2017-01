Fanny Naguesha torna a "brillare"

Su Instagram è lei la vera star e ruba la scena a Balo

16/6/2013

foto Instagram

Con Fanny Mario Balotelli sembra fare sul serio. Dopo l'anello di fidanzamento, la trasferta in Brasile. Pare infatti che, dalla terra carioca, SuperMario abbia chiesto alla bella fidanzata di raggiungerlo per la prima partita nella Confederation Cup. Intanto lei gli ruba la scena su Instagram, postando scatti super sexy.

Proprio nell'ultimo autoscatto, in cui appare con un look total black e vertiginosa scollatura sul prosperoso décolleté Fanny cinguetta:"Bom dia#travel#brasil#escale#paris#women", segno che Miss Neguesha è partita per raggiungere il suo amato Mario. Scaricata dal calciatore, che voleva tornare alla sua spericolata vita da single, qualche settimana fa, e "richiamata" all'ovile poco dopo con tanto di scuse, la giovane belga, che era tornata a casa, non si è fatta ripetere due volte l'invito a perdonarlo e addirittura a fidanzarsi con lui. Fanny sa bene che stare al fianco di Balo vale davvero una fortuna.



E lei, astuta e bellissima, sa come usare le sue carte e i suoi lati super sexy. Balotelli è una star? Lei si gode il riverbero della sua celebrità, sfruttando al massimo la sua posizione di "fidanzata". E così eccola in pose conturbanti e bollenti su Instagram, postare in ogni momento autoscatti piccanti, pronta a rubare la scena a SuperMario. Ma solo con il suo permesso, è lui in fondo a decidere tutto e a dettare le regole del gioco, in campo e in amore.