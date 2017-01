Canalis: "Il sesso al primo appuntamento è ok"

Elisabetta spiega all'edizione spagnola di "GQ" come sedurla: "Mi piace quando fingono di ascoltarmi...". E assicura: "Le dimensioni non contano!"

Elisabetta Canalis si confessa all'edizione spagnola di "GQ" e racconta cosa le piace in amore, come sedurla e altri particolari (a volte) piccanti. E così si scopre che la imbarazzano i complimenti ma non che lui pensi al sesso già al primo appuntamento. Che per lei il vero amore è a prima vista ("il secondo sguardo non ha lo stesso potere") e che le dimensioni... non contano!

Una Canalis sorprendente e per nulla restia a raccontare quello che più le piace nell'eterno gioco della seduzione. Per esempio, invitata a svelare la frase più bella che le abbiano rivolto lei risponde spiegando che non si è trattata né di complimenti alla bellezza o all'intelligenza né di una dichiarazione romantica. "Da buona nata sotto il segno della vergine - spiega - sono lusingata quando si complimentano con me per l'ordine e la pulizia".



Nell'approccio con lei si può essere insistenti ma non troppo ("si può insistere dopo il primo no, ma in un modo carino. Dopo la quarta volta arriva il pugno..."), non è necessario saper cucinare ("meglio se mi porta fuori a cena") e se volete portarla al cinema "sempre una commedia romantica".



In quanto all'identikit dell'uomo in grado di far colpo, deve saper dire "frasi intelligenti", "fare lui la prima mossa", e farà un figurone con "jeans e camicia bianca". E a letto? Il sesso la prima sera non è un tabù ("se lui ci pensa da subito non mi offendo affatto") e le dimensioni "non contano". E poi, attenzione, va bene essere se stessi ma fingere un pochino può aiutare: "La gente dice sempre che il trucco è quello di essere se stessi - spiega Eli -. Il mio consiglio: non essere te stesso, almeno per i primi 15 minuti...".