Veline, estate sfrenata per Nargi e Caracciolo

Mentre la Calcaterra è alle Baleari la Reato si dedica allo shopping a Milano

14/6/2013

foto Ufficio stampa

Non si può dire che le nostre veline siano pigre. Sempre in fermento, sono protagoniste indiscusse di party, shopping di lusso e giornate al mare. Non a caso Federica Nargi e Costanza Caracciolo si sfrenano in discoteca tra balli e champagne, mentre Alessia Reato si dedica agli acquisti in Montenapoleone. E la sua compagna Giulia Calcaterra si diverte tra capriole e aperitivi a Formentera, dove Melissa Satta si sollazza con Boateng.

Sono sempre in pista, anche quando non fanno i loro stacchetti a Striscia. Le veline, tra ex e nuove, hanno sempre un gran daffare e tra servizi fotografici, paparazzate e aggiornamenti social sappiamo sempre come rintracciarle. Se Elisabetta Canalis se la spassa a Los Angeles a bordo piscina, Maddalena Corvaglia è alle prese con tuffi carpiati.



Intanto, le colleghe un po' più “fresche” di bancone si dilettano tra feste in discoteca e vacanze in località paradisiache. C'è chi non si stacca dal compagno, come la Satta che alle Baleari sfoggia un fisico da urlo, e chi invece sa divertirsi anche senza la sua dolce metà, vedi le inseparabili amiche Federica e Costanza, entrambe fidanzate con due calciatori. Ma l'estate è ancora lunga e le veline sono pronte a viverla senza limiti...