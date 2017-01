Belen, seno in libertà davanti ai flash

La Rodriguez sexy durante uno shooting

14/6/2013

foto Facebook

A due mesi dal parto, Belen Rodriguez torna a posare davanti all'obiettivo per mostrare il suo fisico sempre al top. Su Facebook posta le immagini del nuovo shooting del marchio che si occupa di trattamenti per i capelli Cotril e il suo seno in libertà sotto la giacca bianca conquista l'attenzione dei fan.

Dopo aver posato per costumi, biancheria intima, marchi d'abbigliamento, scarpe, accessori e gioielli, Belen compare nella pubblicità di un brand che si occupa della bellezza dei capelli. Del resto la sua chioma ora mora ora con riflessi biondi e soprattutto con l'effetto shatush fa impazzire tutti.