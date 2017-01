Nicole Minetti in mezzo al mare

Lato B scolpito e gambe toniche

14/6/2013

foto Instagram

Abbronzata e per niente disperata dopo la fine della sua love story con Guè Pequeno, Nicole Minetti si rilassa in barca cullata dalle onde. Lato B scolpito e gambe toniche in primo piano negli scatti social postati su Instagram.

L'ex consigliera regionale non perde occasione per spogliarsi e regalare piccanti scorci delle sue curve bollenti. Prima la mini vacanza a Sharm-el-Sheikh con Pequeno e adesso cambio di scena, Nicole è a Barletta, single e rilassata.



Dopo le sue audaci dichiarazioni al Ruby bis l'ex igienista dentale ha avuto bisogno di evadere un po'... Troppe tensioni nella sua vita e in attesa di un lavoro, meglio prendersi una pausa di riflessione in mezzo al mare.