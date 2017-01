Alessia in vacanza, Francesco fa il mammo

La Marcuzzi in relax a Formentera

14/6/2013

foto Instagram

Le foto delle sue vacanze a Formentera sono un cult per gli appassionati di belle immagini. A posare è Alessia Marcuzzi in bikini giallo: fisico da sballo racchiuso in un succinto due pezzi che mette in risalto le forme. Lei posta su Instagram gli autoscatti dalla spiaggia insieme al primogenito Tommaso. Intanto Francesco Facchinetti è in città con la piccola Mia e si divertono al parco e in piscina...

Capelli raccolti, cappellino in testa e libro in mano per la showgirl stesa sotto il sole. E poi ancora con le pinne ai piedi mentre il figlio gioca a calcio sul bagnasciuga. Ai followers attenti non sfugge nulla e così basta un paesaggio e una spiaggetta per capire che Alessia è alle Baleari per un po' di relax. Ma è altrettanto facile individuare la location di Mia, la sua secondogenita avuta da Francesco Facchinetti. Lui la fa salire a bordo della sua auto ed è già felice: “Mia figlia è l'unica che riesce a sintetizzare la mia vita in due punti: 1) lei è Mia figlia, 2) io sono suo padre. Il resto non conta”. La porta al parco, a mariano Comense dove lui ha costruito il suo rifugio in mezzo al verde e la fotografa mentre immerge le gambette nell'acqua della piscina.