Ex Miss Usa nude per la Peta

Curve hot per le quattro reginette senza veli

14/6/2013

foto Da video

Quattro ex reginette statunitensi, Susie Castillo, Shandi Finnessey, Shanna Moakler e Alyssa Campanella, posano senza veli per sostenere la campagna anti pellicce della Peta. Bellissime e sexy, completamente nude, si sono affidate all'obiettivo del fotografo Fadil Berisha per un risultato decisamente hot. Negli anni passati si sono spogliate anche Olivia Munn, Wendy Williams, Evelyn Lozada, senza dimenticare la nostra Elisabetta Canalis.

La mora Castillo (Miss Usa 2003), le bionde Moakler (Miss Usa 1995) e Finnessey ( Miss Usa 2004) e la rossa Campanella (Miss Usa 2011) hanno deciso insieme di posare come mamma le ha fatte per una buona causa mettendo in evidenza sexy curve da capogiro e décolleté da urlo. Indignate per come vengono torturati gli animali, le quattro donne hanno inoltre promesso che mai indosseranno delle pellicce nella loro vita.