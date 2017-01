Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio derubati

Il furto commentato dalla coppia sul social

13/6/2013

foto LaPresse

"Siamo devastati! Essere derubati della propria serenità nel posto in cui dovresti sentirti più sicuro, è terribile! Speriamo passi presto". Anna Tatangelo commenta così su Twitter il furto subito dal lei e Gigi D'Alessio nella loro villa all'Olgiata. Anche D'Alessio è amareggiato e scrive: "Non auguro a nessuno di provare la stessa esperienza che stiamo vivendo noi in queste ore".

Il furto sarebbe avvenuto mentre i due cantanti erano fuori Roma e il bottino potrebbe ammontare a qualche milione di euro. I ladri, stando agli inquirenti, dei professionisti, avrebbero agito indisturbati disinstallando le telecamere di sicurezza e disinserendo le sirene d'allarme, rubando la collezione di orologi Rolex di pregio di D'Alessio e quasi tutti i gioielli della compagna.



Un trauma per la coppia di artisti napoletani, che si sono sfogati sui rispettivi social network, commentando la spiacevole sorpresa. In particolare Gigi D'Alessio è intervenuto su Facebook per rispondere ad alcuni messaggi di scherno ricevuti subito dopo la diffusione della notizia: "Leggendo i commenti sul web mi rendo conto che l’invidia è la cosa più brutta in questo mondo. Malgrado tutto non auguro a nessuno di provare la stessa esperienza che stiamo vivendo noi in queste ore. Nemmeno a chi in questo momento sta godendo di questa brutta notizia. Io amo tutti". I ladri, presumibilmente, non amavano lui.