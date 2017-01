Ecclestone, nozze a luci rosse in spiaggia

Baci lesbo e palpatine tra sposi e invitati

13/6/2013

foto Olycom

Party scatenato in spiaggia per le nozze di Tamara Ecclestone e Jay Rutland sulla Costa Azzurra. Si tratta del secondo atto della cerimonia che dura tre giorni per festeggiare i fiori d'arancio della figlia del patron della Formula 1. Tra balli sfrenati, baci appassionati, scambi lesbo chic, palpatine e acrobazie degli sposi dentro e fuori dall'acqua Tamara ha regalato immagini a luci rosse a Cap Ferrat.

Tutti rigorosamente in bianco, uomini a petto nudo e donne in bikini o mise trasparenti, gli ospiti si sono divertiti a suon di musica e divertimento sfrenato. La Ecclestone ha concesso ai flash numerosi siparietti intriganti: dalle pose a cavalcioni agli abbracci e baci per tutti. Anche lo sposo non è stato da meno: le mani sempre sul fondoschiena della sua bella, i baci e gli scambi hot. Pare che papà Bernie abbia speso 30mila sterline per la felicità della sua Tamara.