Reese Witherspoon, lato B al vento

Una folata alza la gonna... niente slip sotto

13/6/2013

foto Olycom

Vento dispettoso per la bella Reese Witherspoon, tradita da una folata maliziosa che le alza la gonnellina fiorata scoprendo il lato B. Gambe e glutei in bella vista, ma soprattutto niente slip per la bionda attrice.

Ai capricci del vento si sa, non ci si può opporre, se non con un pronto intervento delle mani per abbassare l'abito involontariamente osé. E così anche la Witherspoon "risolve" il suo incidente sexy, proiettato però ironicamente dalla fiancata lucida dell'auto, che raddoppia lo spettacolino a luci rosse in un gioco di specchi malizioso.



Quel che i flash però sono riusciti agilmente ad immortalare rende il siparietto ancora più bollente. L'attrice infatti pare non indossare gli slip. Dimenticanza o apposita scelta di look? La leggera mini gonnellina a fiori si prstava sicuramente ad un fuori programma piccante. Reese non se ne cruccia. Capricci del vento per star capricciosamente sexy.