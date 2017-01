Elena Santarelli: "Ecco la mia cellulite"

In spiaggia Castiglione della Pescaia mostra la sua "buccia d'arancia"

13/6/2013

foto 2013 ladysanta81.it

“Con questo post vi mostro, senza vergogna, la mia cellulite. Spero di farvi un bel regalo ragazze..così magari non mi dite più che sono perfetta...”. Dopo aver reso pubbliche le immagini delle smagliature, Elena Santarelli “condivide” pure la sua cellulite sulle gambe. Certo, è praticamente impercettibile, ma anche lei si ritrova a combattere la dura battaglia contro questo fastidioso inestetismo.

Non si può dire che Elena non sia una donna onesta con se stessa e con tutte le fan che la seguono passo passo sul suo social. Non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, poi ha svelato le sue due smagliature, i brufoli, e ora mostra la lieve “buccia d'arancia”. A volte non bastano trattamenti e sport per eliminarla definitivamente, commenta sul suo blog la showgirl. Una corsetta sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia ha fatto “riemergere” qualche piccolo buco sul retro delle cosce. Dopo la delusione iniziale nel riguardare gli scatti sulla sua macchina fotografica, ha concluso il suo post con un piccolo incoraggiamento: “Teniamoci in forma, curiamoci il più possibile e saremo in pace con noi stesse. L’importante è non arrendersi mai, continuare a essere soddisfatte e fiere di noi stesse”.