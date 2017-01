Belen: "Il mio fattore sensualità"

La showgirl posa sexy su "Chi"

13/6/2013

foto Facebook

Sarà di nuovo lei la regina dell'estate, icona di sex appeal e bellezza, Belen non sbaglia un colpo. Neo-mamma super sexy, star della tv e adesso persino della passerella, posa su Chi in bikini e ammette: "La sensualità non è per tutti, se ce l'hai puoi divertirti a fare diventare tutti pazzi".

E di lei sono davvero tutti pazzi. Su Facebook è una delle vip più cliccate, i paparazzi la pedinano ad ogni passo e anche quest'estate si parlerà solo di lei. "Adoro questa cosa", dice la showgirl, "devo mantenere uno status". Perché a Belen "questa cosa" di essere sexy e desiderata non dispiace affatto: "Mi piace la femmina. Impazzisco per ciò che è femminile. Amo le cose sexy senza volgarità, il "vedo non vedo", le provocazioni inconsapevoli da bambina sexy. La sensualità è una dote innata. Non puoi andarla a comprare al mercato. E se ce l'ha ti puoi divertire facendo diventare tutti pazzi".



Come fa lei, qualsiasi cosa faccia, quando posa, sfila, canta ninna nanne o va semplicemente a fare la spesa, con Santiago nella carrozzina. In quanto ai rumors su una doppia cerimonia di battesimo per il piccolo e nozze con Stefano, la bella argentina sottolinea: "In realtà non ho nemmeno fatto la prima comunione, è più facile che al battesimo di nostro figlio io prenda i sacramenti". Ma l'anello lei e De Martino se lo sono scambiati e in privato si sono anche promessi l'una all'altro. Per ora solo in privato, poi si vedrà: “Stefano mi ha regalato una fede per il fidanzamento, ma il bambino è la nostra vera fede”. E intanto ammette: "Ho trovato l'uomo più bello del mondo e ci ho fatto un figlio".