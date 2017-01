Seredova in bikini guida le azzurre

Fondoschiena e décolleté al top

13/6/2013

foto Splash News

Guida la carica delle wags italiane in Brasile e con il suo fisico mozzafiato Alena Seredova è al timone delle bellissime in bikini che in questi giorni affollano la playa in occasione della Confederation Cup che vede impegnati gli azzurri. Bikini leopardato che risalta le forme giunoniche della moglie di Gigi Buffon, capelli raccolti, occhiali da sole e grinta da vendere. Alena è bella, sexy e sicura di sé.

I paparazzi non la perdono d'occhio e le immagini del suo fondoschiena rotondo conquistano tutti, come pure le foto del suo seno florido cinto nel costumino a fascia che lascia interamente nudo il décolleté da laccetti e spalline. In spiaggia gioca con i bambini, chiacchiera con le amiche e si dedica allo shopping low cost con gli ambulanti che frequentano il bagnasciuga. La Seredova pare proprio essere la “capitana” giusta per le wags in trasferta pronte a tifare Italia.