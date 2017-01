Belen, ecco quanto costa uno sguardo come il suo

Il chirurgo estetico Giacomo Urtis racconta i ritocchi delle vip

12/6/2013

L'estate è ormai alle porte e se qualche bella vip si prepara da tempo alla prova costume costringendosi a lunghe sessioni di ginnastica in palestra e facendo attenzione al regime alimentare, non sono poche le star che si affidano al bisturi. Il chirurgo estetico Giacomo Urtis racconta sulle pagine di Chi metodi e costi per ottenere un viso sempre giovane e un fisico al top.

Tra modelli da imitare ed errori da evitare, scopriamo grazie ai ritocchi delle celebrità dello showbiz le nuove frontiere della chirurgia estetica per l'estate 2013. Si arriva a spendere fino a 6.000 euro per una laser liposi per ottenere una discreta arretrazione cutanea e mentre Aida Yespica, mamma del piccolo Aron, vanta fianchi e addomi scultorei, non vale lo stesso discorso per Britney Spears che nonostante le liposuzioni non riesce a mantenersi in forma. E la ritenzione idrica si vede, eccome!



E dalla cellulite passiamo al riempimento dei glutei con acido ialuronico. Un problema che non affligge Nina Moric che con un lato B da urlo non ha bisogno di sborsare 4.000 euro per ottenere rotondità e forme armoniose, a differenza di Jennifer Lopez che spende periodicamente fiori fior di soldi per dare volume al suo celebre sedere.



Ma non si bussa alla porta del chirurgo estetico solo per rimodellare il corpo. Sono tante le dive che richiedono la perfezione del proprio viso, con risultati spesso sconcertanti. Il ritocchino alle labbra con acido ialuronico ha prezzi più contenuti che possono variare dalle 300 alle 400 euro a seduta. Perfetto e naturale quello di Ilary Blasi, più “costruito” è invece il sorriso di Emmanuelle Béart che, evidentemente, ogni sei mesi ritorna in ambulatorio per riempire le sue labbra già accentuate.



Carla Bruni, il cui volto negli anni ha radicalmente cambiato espressione, ha speso circa 500 euro a filo per il rimodellamento con fili di acido polilattico. Esempio di viso perfetto al naturale è quello di Carolina Crescentini... a differenza della signora Sarkozy che evidenzia degli zigomi un po' troppo accentuati.



Non ultimo è il lifting del sopracciglio per il quale Meg Ryan ha pagato il suo chirurgo estetico dai 500 ai 1.500 euro a incontro per ottenere uno sguardo praticamente inespressivo. Naturale e profondo è invece quello di Belen che non a caso viene presa come riferimento da tutte le pazienti di Urtis.