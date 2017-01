Barbara e Pato, fuga in Sardegna

Cena romantica a Milano e aereo insieme

12/6/2013

foto Chi

Da quando Pato ha lasciato il Milan per giocare in Brasile è continuo susseguirsi di indiscrezioni che lo vorrebbero lontano anche dalla fidanzata Barbara Berlusconi. Per smentire mille voci, ecco la coppia in fuga per una mini vacanza romantica in Costa Smeralda. Dopo un cenetta romantica a Milano i due hanno preso il volo per villa Certosa, accompagnati dai due figli di Barbara, come documentano le foto del settimanale Chi.

Mano sulla spalla e aria rilassata per la serata milanese della Berlusconi e del calciatore. La mattina seguente sono ancora insieme, in volo per la Sardegna dove si rifugiano nella villa di famiglia per trascorrere un po' di ore di relax e tranquillità. Mettono così a tacere quanti negli ultimi tempi li volevano lontani non solo per le distanze chilometriche a cui sono costretti per motivi di lavoro. Scendono dall'aereo mano nella mano, pronti a godersi qualche giorno al mare e d'amore.