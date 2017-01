Clerici e Martens di nuovo insieme

Abbracci e sorrisi complici tra la conduttrice e il padre di sua figlia Maelle

12/6/2013

foto Diva e Donna

La quiete dopo la tempesta. Potrebbe essere la sintesi della turbolenta storia d'amore tra Antonella Clerici e Eddy Martens. Dopo un tira e molla durato fin troppo e qualche flirt da parte di entrambi, tra i due pare sia tornato il sereno e non solo per il bene della piccola Maelle. Abbracci, sorrisi e sguardi d'intesa lasciano ben pensare che si sia riaccesa la passione.

Le incomprensioni lasciano spazio alla voglia di stare insieme e riprovarci sperando che sia la volta giusta, più che altro definitiva. Quella che non lascia strascichi dolorosi soprattutto nella vita di Antonella che proprio di recente ha confessato: “A noi donne piace soffrire per amore”. Chiusa la parentesi con Lorenzo Crespi, la bella presentatrice apre di nuovo le braccia al padre di sua figlia che in questi ultimi mesi ha lasciato l'Italia per stabilirsi in Belgio.



Ma qualcosa nel frattempo è cambiato. Pizzicati insieme da Diva e Donna a Roma mentre raggiungono la festa di compleanno di un'amichetta di Maelle, la Clerici e Martens hanno dimostrato di aver ritrovato quel feeling perduto. Antonellina, bella e raggiante, abbraccia e sfiora le mani del suo compagno, mentre lui ricambia con teneri sorrisi e piccole premure. Un bel passo in avanti...