La Schiffer al mare non si spoglia

Abito lungo per l'ex modella in vacanza con la famiglia a Marbella

11/6/2013

foto Olycom

Passeggiata mano nella mano per Claudia Schiffer e il marito Matthew Vaughn che insieme ai loro tre figli si stanno godendo un breve soggiorno a Marbella. L'ex top model tedesca, nonostante il caldo, non ha nessuna intenzione di spogliarsi e anche con i piedi in acqua preferisce bagnarsi il vestito piuttosto che sollevarlo. Cosa passerà nella mente di Claudia che nel corso della sua carriera ha posato sulle prestigiose copertine di tutto il mondo più volte semi nuda? Che sia forse stanca di sentirsi dire che è troppo magra?

La biondissima modella, resa famosa anche per la sua somiglianza a Brigitte Bardot, si rilassa con la famiglia al completo in Spagna. Sorridente e spensierata non si separa neanche per un secondo dal marito che la guida fino ai lettini a pochi metri dalla riva. Claudia, il cui viso è coperto da grossi occhialoni da sole, si accomoda, scatta foto e poi si avvicina ai figli, ma di liberarsi di quegli indumenti ingombranti non se ne parla proprio. E a noi non resta che ricordare quanto fosse bella e sensuale quando negli Anni 90 sfilava senza problemi in lingerie e bikini.