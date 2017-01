Alessandra Sorcinelli dorme nuda

E la Guerra fa il bagno con la schiuma

11/6/2013

foto Instagram

"Goodmorning #enjoy ur #bed it s #saturday!!!!#relax #time", cinguetta Alessandra Sorcinelli appena sveglia postando uno scatto in cui appare tutta nuda sotto le lenzuola. Dal canto suo Barbara Guerra si rilassa, nella sontuosa vasca da bagno a casa sua, in un mare di schiuma, che le copre le sexy curve.

Le due Blackdashian se la passano proprio bene e pare che il loro unico impegno sia postare scatti piccanti sul social network. Impresa non difficile visto che le due showgirl amano mettersi in posa e scattare fotografie in pose bollenti e il più possibile senza vestiti addosso. Su Instagram la gallery è ricca, da far gola a chiunque.



Riecco la Guerra senza reggiseno, appoggiata ad un albero, poi sexy e provocante, che nasconde le sue forme sotto la schiuma, e ancora décolleté in vista con scollatura vertiginosa. Alessandra Sorcinelli invece mostra il suo tonico lat B e lancia un quesito: "Angel or devil". Voi che cosa ne pensate?