Satta-Boateng, vacanze a Formentera

Sullo yacht con la coppia De Jong

11/6/2013

foto Instagram

Non sono certo le vicende di calciomercato ad intaccare la vacanza di Kevin Prince Boateng e la fidanzata Melissa Satta. Sullo yacht attraccato a Formentera i due si godono un po' di relax tra tuffi in mare, cenette romantiche e grandi risate con gli amici, la coppia Nigel e Winona De Jong. Kevin sfoggia sul look rasato, mentre Melissa mostra le sue abilità in acqua con l'amica.

Décolleté esplosivo e fondoschiena da urlo per la bella ex velina che si diverte insieme all'amica Winona in acqua, mentre Kevin e Nigel restano spaparanzati sulle sdraio sotto il sole. Finita la seduta di tuffi e tintarella, le due coppie milaniste a cena si abbuffano... di baci.