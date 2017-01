Belen sensuale e materna sul divano

Lato B scolpito grazie alle lezioni "private" di Ballo con il suo Stefano De Martino

11/6/2013

foto Facebook

Piccole scene di vita quotidiana vengono immortalate in casa Rodriguez. Belen, bellissima e luminosa, sdraiata sul divano, con una mano afferra il biberon che porta alla bocca del suo piccolo Santiago mentre con l'altra mano stringe una fettina di limone. E in primo piano ci sono loro, le sue tanto sexy quanto sinuose gambe e una piccola parte di natica scoperta.

E' truccata alla perfezione e pettinata altrettanto bene. La showgirl argentina da quando è diventata mamma è ancora più intrigante e in forma, anche se alcuni dei suoi fan le scrivono su Facebook che è fin troppo magra. Con una maglietta multicolor, la compagna di Stefano lascia che sia la sua silhouette a parlare. E di cose da dire ne ha veramente tante... a partire da quello stacco di coscia assolutamente perfetto e vellutato. Per poi arrivare al profilo del suo viso, armonioso e sereno.



Merito di tanta bellezza potrebbe essere attribuito alla recente gravidanza, all'amore che la unisce al suo De Martino e al desiderio di tornare subito al lavoro. Tra bollito, palestra e lezioni “private” di ballo, si è rimessa in linea in tempi record tanto da potersi permettere di tornare a posare in costume per uno shooting a bordo piscina e per la sua linea d'abbigliamento !m?erfect.