Balo e Fanny fidanzati con anello

Su Instagram la modella col diamante al dito

11/6/2013

foto Instagram

Tutto è bene quel che finisce bene. Altro che scoppiati, Mario Balotelli e Fanny Neguesha si sono ufficialmente fidanzati. Sulla pagina Instagram della modella è apparsa una foto dell'anello che SuperMario le ha regalato come impegno d'amore. Il calciatore fa sul serio e c'è chi parla di nozze in vista.

"It official.... Like me", cinguetta Fanny, che posta anche gli scatti dei mazzi di fiori ricevuti dal Balo, "è ufficiale", l'attaccante le ha chiesto di impegnarsi ufficialmente con lui. E lei, naturalmente, ha detto di sì. I due stanno insieme da circa sei mesi e poche settimane fa sembravano aver già rotto.



Invece rieccoli più "innamorati" che mai, lui che scrive "I love you" sul social network e che fa ricamare il nome della modella sulle sue nuove scarpe da calcio, lei che cinguetta felice su Instagram e posta gli scatti del diamante incastonato sull'anello sfoggiando il suo anulare. Adesso bisogna solo aspettare il prossimo passo di SuperMario, imprevedibile come sempre, capace di colpi di testa... da vero campione.