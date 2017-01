Sara Tommasi, 32 anni e scatti osè

In slip, senza e reggiseno su Facebook

10/6/2013

foto Facebook

"Dicono che io sono la nuova Corona al femminile...by the way, pacchi non ne ho mai tirati!" e così Sara Tommasi posta l'ennesimo scatto piccante su Facebook. In slip e reggiseno mentre si fotografa con il cellulare per i suoi followers. La showgirl, ex bocconiana, ha appena compiuto 32 anni e il suo esibizionismo bollente è alle stelle.

"Compleanno in famiglia con i miei genitori. PS: Era meglio starsene in campagna!!! Grazie a tutti per gli auguri. Bacioni!" cinguetta Sara in un altro scatto dove posa insieme a mamma e papà. Poi un po' più sotto rieccola in versione sexy al party per i suoi 32 anni con un abito rosa fucsia dalla scollatura hot.



In giro per promuovere il suo terzo video hard la Tommasi regala poi una serie di foto in cui indossa un micro vestitino a fiori che scopre quasi totalmente il décolleté e sotto al quale non pare porti le mutandine, visto il quadratino nero appositamente inserito per nascondere le parti intime. Sara provoca, disturba, trasgredisce, eccede... il suo sguardo però resta sempre lo stesso, spento, triste... malato.