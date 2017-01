Costanza Caracciolo, baci e relax a Capri

Con Fogacci la passione è irrefrenabile sull'isola dell'amore

10/6/2013

foto Instagram

Una cornice suggestiva e romantica, come quella di Capri non può fare che accendere la passione tra Costanza Caracciolo e Alessandro Fogacci. I due sull'Ape calessino, tipico mezzo di trasporto dell'isola, si lasciano andare a lunghi baci appassionati che suggellano il loro amore. Poi l'ex velina si concede un po' di relax a bordo piscina mettendo in mostra la sua silhouette da 10 e lode.

Un raduno di vip belli e in forma, rischia quasi di mettere in secondo piano la magia e lo splendore del luogo. E Costanza, sensuale e ammiccante, con quei suoi occhi del colore del mare, non passa di certo inosservata. Accompagnata dall'evento The Vip Champion dal suo compagno, ne approfitta per trascorrere del tempo a stretto contatto con lui. I due, più affiatati che mai, si baciano e si sorridono, dimenticandosi di tutto il resto che li circonda. Poi si regalano qualche attimo di riposo per godere di quel sole che a Milano, dove vive la Caracciolo, sembra non voglia arrivare. Semi sdraiata a terra, vicino alla piscina, la nostra showgirl siciliana prende la tintarella ad occhi socchiusi. Ventre piatto, gambe longilinee e décolleté da urlo sono solo da ammirare.