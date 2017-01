Barbara D'Urso, décolleté esposto al sole

Cartoline sociale da Capri

10/6/2013

foto Twitter

Scollatura vertiginosa, spalline abbassate e décolleté "generosamente" esposto al sole. Barbara D'urso si gode un week end di relax a Capri e scopre i suoi lati vincenti su Twitter. A 56 anni continua ad essere una donna affascinante e terribilmente sexy.

"A Milano temporale e ieri io e Angelica stavamo così", cinguetta la bella conduttrice postando le cartoline social che la immortalano in barca sull'isola campana, in fase abbronzatura, insieme ad un'amica. Poi eccola, un asciugamano sul seno, collo e petto scoperti, baciata dal sole, che con un pizzico di nostalgia scrive: "Ieri così, oggi a Cologno... amo il mio camerino".



E ancora insieme a Mariano Di Vaio, modello super sexy, in un abitino a fiori, scollatura hot e capezzolo a rischio fuoriuscita. A breve la D’Urso sarà a Tirana, in Albania, per un interessante progetto televisivo dell’emittente Agon Channel: intervistare i tre leader politici locali che il 23 Giugno si contenderanno la poltrona di primo ministro. Intanto la sexy conduttrice di Canale 5 si prepara con una bella tintarella soprattutto sul lato décolleté, pronta ad indossare in terra straniera abiti dalle scollature vertiginose ed esercitare così tutte le sue potenti armi seduttive.