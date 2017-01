Parodi, topless a Formentera

Cristina, tintarella semi integrale al fianco di Giorgio Gori

10/6/2013

foto Gente

A Formentera Cristina Parodi si sente un po' come a casa e sotto i raggi del sole non esita a mettersi in totale libertà, tanto da sfoggiare un topless che Gente immortala con dettagli hot. Certo, non è la prima volta che la giornalista ci offre la visione di tanta bellezza, ma a 48 anni non possiamo fare altro che inchinarci alle forme toniche del suo seno e a un lato B ben scolpito.

In spiaggia, sotto la stretta vigilanza del marito Giorgio Gori la Parodi si lascia baciare dal sole girandosi e rigirandosi sul lettino per perfezionare la sua tintarella. In posizione prona, sgamba e abbassa leggermente lo slip per dorare anche il suo sedere mentre si toglie il reggiseno per non incorrere nell'antiestetico segno dei laccetti. Poi prima di cambiare posizione si solleva e mostra quel décolleté bello e sodo che poche donne dopo la terza gravidanza possono permettersi di sfoggiare. Peccato che la presenza dei paparazzi inibisca la conduttrice che si riveste... con tutta calma!