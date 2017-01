Al mare o sul balcone solo... due pezzi

Dalla Marcuzzi alla Torrisi: guarda che fisico!

9/6/2013

foto Instagram

Voglia di mare, d'estate, di caldo. In questa seconda domenica di giugno le vip si danno al bikini: le più fortunate come Laura Torrisi e Federica Fontana cinguettano dalla spiaggia, le altre sognano le vacanze dal balcone in città come Federica Nargi in posa per i followers con un décolleté da sogno o dallo specchio di casa come Alessia Marcuzzi raggiante in bikini a fascia giallo.

Fiammetta Cicogna al mare con le amiche si mette in posa con il costume intero e commenta: “Ursula Andress de noantri”. La compagna di Pieraccioni sfoggia tutte le fantasie di bikini che ha messo in valigia e si fotografa durante i suoi “lucertola time”. Claudia Galanti continua i suoi festeggiamenti per il compleanno a bordo vasca: bellissima in bikini blu. E Maddalena Corvaglia alle prese con i tuffi in piscina rimedia una brutta botta sul viso.