Vip a tavola: aperitivo all'aceto e formiche fritte

La Paltrow mastica il boccone 13 volte, Mariah Carey usa il sale del Mar Nero

8/6/2013

foto Instagram

Per insaporire le pietanze Mariah Carey usa sale del Mar Nero, mentre la top model Heidi Klum condivide con Cindy Crawford la passione per l'aperitivo a base di aceto. Maniaca a tavola anche Winona Ryder, che non esce mai di casa senza il suo personale set di posate. A svelare i peccatucci di gola (e non solo) delle star il libro "Il vip è servito. Gastro-manie e stranezze a tavola", scritto dallo chef stellato Stefano Cannas.





"L'attore e regista Mel Gibson ordina pollo anche perché pensa che faccia sviluppare i pettorali - svela Cannas - Mentre la bellissima attrice Gwyneth Paltrow predilige verdure e cereali e ha una masticazione lenta e un po' scaramantica, mastica ogni boccone 13 volte. Nicolas Cage evita il maiale perché, a suo dire, non si comporterebbe in modo degno durante l'accoppiamento".



Sono solo alcune indiscrezioni raccolte dallo chef sardo che assicura: "il meglio deve ancora venire". Come la passione per insetti e ragni di Angelina Jolie e dell'attrice e regista messicana Salma Hayek, che apprezza alcune specialità culinarie del suo paese d'origine ed è ghiotta di involtini di formiche fritte o cavallette alla griglia.