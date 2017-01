Vacanze "calde" per Aida e il suo Roger

La showgirl condivide i momenti intimi del viaggio su Instagram

7/6/2013

foto Instagram

Stesa su un lettone con indosso solo un perizoma, su Instagram la Yespica provoca i fan con uno scatto ad altissimo tasso erotico. Per Aida le vacanze sembrano non finire mai. Dopo essersi lasciata alle spalle il mare cristallino di Bora Bora, ora la showgirl sta girando in lungo e in largo gli States a fianco del compagno Roger Jenkins e del figlio Aron.





Sorridente e raggiante Aida condivide le sue cartoline a stelle e strisce mentre ammira da un grattacielo la skyline di New York o durante le folli notti a Las Vegas. L'America non ha più segreti per Aida, che pedala divertita in sella ad una bicicletta per le strade di San Francisco, per poi godersi il tramonto ad un passo dal Golden Gate Bridge.