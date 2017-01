Ballo scatenato per Kate Upton

La modella va fuori di seno sul set

7/6/2013

foto Splash News

Kate Upton si scatena ballando e saltando sul set di "The other woman" e il suo prosperoso seno sfugge al controllo. A stento contenuto in un reggiseno giallo sotto ad canottiera sbottonata a puntino l'esplosivo décolleté non regge ai sobbalzi e il fuori programma piccante è servito.

Proprio a quel seno indomabile e generoso e alle sue curve conturbanti la Upton, che compirà 21 anni la prossima settimana, deve il precoce e folgorante successo degli ultimi anni. Cover girl per Sports Illustrated per due anni di seguito, la Upton è una delle top più ricercate del fashion system. Adesso per lei è arrivato anche il cinema. Eccola sul set del film "The Other Woman", che ha come protagonista Cameron Diaz, mentre balla con l'attrice e collega Leslie Mann.



Tutto il contrario del modello anoressico da passerella a cui i brand più famosi hanno abituato il pubblico. Lei è di un'altra “scuola di pensiero e di fisico” e punta tutto sulle sue forme, morbide, abbondanti e irresistibilmente sexy.