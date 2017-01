Claudia Galanti, bikini hot per il compleanno

La sexy modella paraguaiana festeggia a Ibiza

7/6/2013

foto Instagram

Che avesse superato la prova costume lo si era capito dagli scatti sexy per "Chi", ma Claudia Galanti lo conferma e per il suo 32esimo compleanno si regala un bikini blu a fascia, striminzito e mozzafiato, sotto il sole di Ibiza. Una colazione sana, con succo di arancia, yougurt e cereali e tanta palestra, rendono sempre più sensuali le sue curve. Su Instagram cinguetta "Happy birthday to me!!!". Ma, con queste foto, è lei a fare un regalo ai fan.

Dopo le vacanze a Cannes e una breve tappa a Milano e Parigi, Claudia è volata in Spagna con tutta la famiglia, compresi i piccoli Liam e Tal Harlow. Davanti alla piscina del lussuoso hotel, la Galanti mostra orgogliosa gli addominali e posa come una sirenetta. Poi si raccoglie i capelli e punta i riflettori sul generoso décolleté evidenziando anche le gambe. Ai follower che le chiedono come faccia ad avere un fisico così bombastico con due figli, la bella modella replica con una foto, in palestra. Insomma, sudore sudore sudore.