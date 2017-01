Le curve hot della Canalis in bikini

A un wedding party in... piscina

7/6/2013

foto Instagram

Curve scolpite a bordo piscina per Elisabetta Canalis, ospite al matrimonio di due amici a Los Angeles. E dopo la cerimonia... gran divertimento per tutti. Via il vestito e ecco l'ex velina in un bikini maculato da urlo. Intanto il suo lato B conquista le pagine dei tabloid internazionali.

Dall'Huffington Post al Daily Mail i giornali internazionali pubblicano lo scatto social di Eli e del suo lato B a bordo piscina, postato su Instagram pochi giorni fa. Le curve scultoree dell'ex fidanzata di George Clooney non passano certo inosservate. Merito del costante allenamento fisico a cui la showgirl si sottopone quotidianamente, fanatica di arti marziali e soprattutto della disciplina Krav Maga. Da quando è a Los Angeles la Canalis non perde un colpo.



E dopo "Dancing with the stars", avventura che si è conclusa purtroppo molto presto, la showgirl non si è persa d'animo. Testimonial, modella, promotrice per la Peta Eli è inarrestabile e sembra divertirsi parecchio, tra feste, party e amici. Un uomo, al momento non sembra mancarle affatto.