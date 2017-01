Belen, che gioiello di mamma!

La showgirl posa per 2Jewels

7/6/2013

foto Da video

Da quando è diventata mamma è più bella e sensuale che mai. Le curve morbide e conturbanti, lo sguardo dolce e magnetico. Belen è inarrestabile, Santiago sempre con sé, prima in passerella, dove ha debuttato come stilista, adesso nel backstage del nuovo spot per 2Jewels, dove la showgirl ammicca regalando scatti mozzafiato e scorci delle sue forme sexy...

E' ancora lei la testimonial del brand di gioielli, che per il terzo anno consecutivo le ha chiesto di posare per le sue nuove collezioni. Lei che così perfettamente incarna il gusto e l'eleganza di 2Jewels. Con un abito bianco senza spalline e un ardito e malizioso corpetto, che scopre il prosperoso décolleté da neo-mamma, Belen catalizza gli sguardi. I flash la immortalano nella sua impareggiabile perfezione, quel mix irresistibile di fascino latino, sex appeal, curve conturbanti e dolcezza. Poi rieccola in nero e ancora, i capelli raccolti in tante treccine, con in braccio il bebé.



L'argentina più famosa e amata d'Italia non sbaglia un colpo, dalla Tv alla moda continua ad incassare un successo dopo l'altro. Ad ogni banco di prova la showgirl viene promossa a pieni voti. E guai a toccarle la famiglia! La sua love story con Stefano De Martino sembra procedere a gonfie vele e il piccolo Santiago è sempre con lei, in passerella e dietro le quinte, tra flash e riflettori. Nonna Veronica vigila su tutti. Belen sembra instancabile, sfila, posa, canta ninna nanne su Facebook con il compagno, va in palestra e si tiene in forma, e trova persino il tempo per andare in vacanza a Formentera. Un gioiello di donna e di mamma.