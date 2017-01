Sarah Nile è di nuovo innamorata

Baci e sguardi complici con Manuel

6/6/2013

foto Visto

Un nuovo amore, “normale” Manuel Faleschini, manager padovano, lontanissimo dal jet set, uno stile di vita più austero, niente trasgressioni lesbo-chic e il sorriso felice sulle labbra. L'ex gieffina Sarah Nile ha cambiato vita e vedendo come bacia il suo boyfriend sembra che sia proprio innamorata.

Chiuso il capitolo con gli amori turbolenti e provocatori del passato, da Matteo Guerra a Fabrizio Corona, passando per la relazione lesbo con l'altra concorrente del Grande Fratello Veronica Ciardi, per Sarah Nile adesso inizia una nuova vita. Raggiante di felicità, sorridente e bellissima l'ex gieffina è stata immortalata da Visto con il suo nuovo fidanzato Manuel Faleschini, 34 anni, imprenditore di Padova, affascinante e intrigante, ma soprattutto per nulla famoso, in un ristorantino romantico di Venezia. Baci, sguardi innamorati e complici. Sarah sembra una ragazzina al primo amore.



Dopo Corona e Guerra la showgirl e modella aveva deciso di chiudere con i personaggi dello showbiz e con Manuel ha tenuto fede ai suoi propositi. Il suo lui non ha niente a che fare con il jet set e la loro love story, che va avanti già da qualche mese, è riuscita a restare lontano dai riflettori e dai flash. Forse per questo la bella ex gieffina sembra aver riacquistato la serenità e la voglia di credere nell'amore.