Nicole Minetti, stacco di gambe sexy

In tacchi a spillo "sfacciati"

6/6/2013

foto Instagram

"My bad nasty sassy heels..", i miei tacchi a spillo sfacciati e indecenti cinguetta una delle donne più seducenti e chiacchierate d'Italia sul suo Instagram, pubblicando uno scatto con stacco di gambe super sexy. Riconoscete a chi appartengono?

Lei è Nicole Minetti, assidua frequentatrice dei social network, dove si diverte a far impazzire i suoi followers con scatti sempre ad altissimo tasso di erotismo. Sensualità e sex appeal non le mancano e le sue curve da capogiro meritano ogni volta un applauso. Il suo plus è sicuramente il prosperoso décolleté, ritoccato, ma da dieci e lode, segue in pole position anche il lato B, tornito e scolpito, mostrato in tutte le posizioni possibili.



Le gambe però non sono da meno. Nicole ama sfoggiarle, in shorts, quando passeggia per le vie di Milano, ma anche a casa, con micro abitini e canotte, scalza o con i tacchi a spillo. L'ex consigliera sa come tenere alta l'attenzione erotica dei suoi fans.